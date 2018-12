Teknolojide yılbaşı indirimi! (Televizyon ve cep telefonu indirimleri)

Yeni yıla girerken en büyük indirim, teknoloji perakendecilerinden geldi. Stoklardaki ürünleri eritip satış hedeflerini tutturmak isteyen markalar, birbirinden cazip kampanyalarla tüketicinin karşısına çıktı. Özellikle yılbaşı gecesi eğlence programlarını en gerçekçi görüntülerle izlemek isteyenler akıllı ve büyük ekranlı TV’lere büyük ilgi gösteriyor.

HEPSİBURADA

E-ticaret sitesi Hepsiburada yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’a kadar drone’lardan telefonlara PS4’ten laptoplara kadar binlerce üründe net yüzde 30 indirim sunuyor. Siparişler Hepsiexpress ile aynı günde teslim edilebiliyor. Halihazırda Samsung Note 8, 6149 TL’den 3850 TL’ye, Vestel Venus Z20 2499 TL’den 1599 TL’ye, Profilo çamaşır makinesi 2589 TL’den 1957 TL’ye, Bosch ankastre fırın 3249 TL’den 1499 TL’ye indi.

TRENDYOL

E-ticaret sitesi Trendyol’da da büyük indirimler başladı. Fakir dik süpürge 349 TL’den 240 TL’ye, Hoover çamaşır makinesi 2999 TL’den 2079 TL’ye, Indesit No Frost buzdolabı 3053 TL’den 2199 TL’ye, PS4 Slim oyun konsolu 2520 TL’den 2199 TL’ye, Regal 43 inç TV 3149 TL’den 1889 TL’ye, 49 inç Telefunken TV 3899 TL’den 2799 TL’ye düştü.

TEKNOSA

Samsung 4k 49 inç ekran TV’yi 5499 Tl’den 4199 Tl’ye, lG 4k 49 inç TV’yi 4597 Tl’den 3797 Tl’ye, irobot roomba 616 robot Süpürge 3999 Tl’den 2449 Tl’ye, 128 Gb’lık iPhone 7 Plus 7299 Tl’den 6299 Tl’ye, asus Zenfone Max 2699 Tl’ten 2199 Tl’ye, casper Via a3 Plus 3199 Tl’den 2879 Tl’ye, elektrolüks çamaşır makinesi 5699 Tl’den 4699 Tl’ye düştü. ayrıca Teknosa’dan 250 Tl ve üzeri tutarda ürün satın alan boyner.com.tr’de geçerli 50 Tl tutarında indirim kazanıyor.

GİTTİGİDİYOR

İndirimleri hızlandıran bir diğer e-ticaret sitesi de Gittidiyor... Burada Sony CH 400 Bluetooth kulaklık 299 TL’den 189 TL’ye, 40 inç ekran Telefunken TV 2099 TL’den 1599 TL’ye, Xiaomi Redmi 6A 1399’dan 919 TL’ye, Samsung Galaxy J6 1599 TL’den 1195 TL’ye, Huawei P20 Lite 2699 TL’den 2198 TL’ye, MSI GP 73 9999’TL’den 8430 TL'ye düştü.

MEDİAMARKT

alman teknoloji devi de tüm cep telefonlarında denizbank güvencesiyle 12 aya varan taksit imkanı sunuyor. Mediamark’ta Hotpoint enerji sınıfı çamaşır makinesi 4199 Tl’den 2623 Tl’ye, Vestel bulaşık makinesi 2029 Tl’den 1889 Tl’ye, 50 inç ekranlı Philips TV 4299 Tl’den 3599 Tl’ye, apple Watch 4S 3459 Tl’den 3099 Tl’ye düştü.

VATAN

bilgisayarda 1000 Tl’lik alışverişte 100, 2000 Tl’lik alışverişlerde ise 200 Tl indirim sunuluyor. Vatan bilgisayar’da ayrıca 31 aralık’a kadar tüm cep telefonu ve TV’lerde 12 taksit fırsatı başladı. iPad 2.498 Tl’ye, Huawei P Smart 1599 Tl’ye, Vestel 49 inç Smart TV 2689 Tl’ye, beats kulak üstü kulaklık 449 Tl’ye satışa çıktı.