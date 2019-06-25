Tekstil okuyana burs ve iş garantisi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstili seçmeleri durumunda asgari ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı. Öğrencilere 5 yıl boyunca iş garantisi de verilecek.

GELECEĞİNİ DOKU

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan protokolün ardından ‘Tekstil Mühendisliği Oku Geleceğini Doku’ sloganı ile İstanbul’daki rehber öğretmenlere, tekstil mühendisliğini tercih edecek başarılı öğrencilere sağlanacak avantajları ve fırsatları anlattılar.