Son dakika: Temassız kart ile işlem limiti yükseltildi
Temassız kartlar ile ödemelerde işlem limiti yükseltildiğini duyuran Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) işlem limitinin 7 Mayıs tarihi itibarıyla 350 liraya çıkartılacağını duyurdu.
06 Mayıs 2021, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamada, "Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi" denildi.
Açıklamaya göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya olanak sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs tarihinden itibaren 350 liraya çıkartılıyor.
Buna göre, temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.
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