Temassız ödedik

Açıklanan verilere göre; hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019’un aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı. Toplam kart (kredi artı banka kartı) adedi yıllık yüzde 9 artarak 239 milyona çıktı. Her 5 mağaza içi ödemeden 1’i temassız yöntemlerle yapılırken, 2.5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı.

Her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı.

Kartlı ödeme işlem adedi Mart 2019’a göre yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 azaldı.

Kartlı ödeme tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85.5 milyar liraya ulaştı.

Kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda (yüzde 44), elektronik eşya ile sağlık-kozmetik (yüzde 16) oldu.

Havayolları ve konaklama yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma var.





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