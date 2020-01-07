İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor



