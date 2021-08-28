Türkiye TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Türkiye

TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaralıların olduğu belirtilen kazaya müdahale için itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 14:08 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaralıların olduğu belirtilen kazaya müdahale için itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.




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