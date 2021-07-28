Türkiye TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye

TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bolu'da TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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