TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bolu'da TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı.
Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi.
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
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