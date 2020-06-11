Temmuzda yabancı turist akını

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk’te katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programında sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme adımları kapsamında turizm sezonunun 1 Haziran itibarıyla aşamalı olarak açılmaya başladığını belirten Ersoy, “Bu yıl tesislerimizin en azından yüzde 50’sini işletmeye almaya çalışıyoruz. Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha iyi başlangıç yapma şansımız olur” diye konuştu.

İç turizm hareketlendi

İç pazarda hareketlenmenin yerli turistle yüzde 45’lere çıktığını belirten Bakan Ersoy, “Bu demektir ki haziran ayı sonuna kadar iç turizm hareketlerini, geçen yıldaki gibi yakalayacağız. Yabancı şimdi standartları nasıl tutturduğumuzu izliyor, güven oluşunca da harekete geçiyor. Şu anda zaten önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak. Rusya’nın tamamıyla trafik başlatmazsınız, belli bölgelerle başlatırsınız bu da bir yöntem. Temmuzda yabancı trafikte ciddi bir artış olacak” dedi.

Galata Kulesi müze oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmasında öne çıkan diğer bazı başlıklar ise şöyle:

Turizmde sertifikasyon işini Avrupa’da düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye.

İstanbul’daki Galata Kulesi’nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

İstanbul Taksim’deki AKM yılsonuna kadar bitecek.

Ayasofya’nın ibadete açılması konusu hukuki bir süreç.



