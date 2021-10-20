Tespit edilen en büyük dolu yağışı! Çapı tam 16 cm...

Dünyanın dört bir yanında iklim değişikliği nedeniyle aşırı doğa olayları görülmeye devam ediyor. Okyanusya bölgesinde bulunan Avustralya'nın kuzey doğu kısmının bazı bölgelerinde görülen dolu yağışında çağı 16 santimetreye varan taneler görüldü. Şehirdeki camları ve güneş panellerini parçaladığı açıklanan yağışın, Avustralya tarihinde bugüne kadar tespit edilen en büyük dolu olduğu açıklandı. Fırtınanın ve yağışların devam edeceği açıklanırken halk, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK DOLU TANESİ

Avustralya’da, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük dolu tanesinin yağdığı açıklandı.

Ülke meteoroloji bürosu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta Avustralya'nın doğu kıyısına rekor büyüklükte dolu yağışı düştüğü belirtildi.

Yağan dolu tanesinin greyfurttan daha büyük olduğu belirtilirken, Queensland eyaletinin bazı bölgelerinde camları ve güneş panellerini kırdığı aktarıldı.

ÇOK NADİR OLUŞUYOR

Meteoroloji Bürosu (BOM), Brisbane'in 954 km kuzeyindeki Mackay'ın kuzeyindeki Yalboroo bölgesinde sert bir fırtına görüldüğünü ve 16 cm çapında rekor boyutlu dolu taneleri getirdiğini söyledi.

BOM, dev dolu tanelerinin çok nadir görüldüğünü ve yalnızca belirli koşullar altında oluştuğunu vurguladı.

BOM açıklamasında, "Central Queensland çok soğuk, kuru hava, sıcak ve nemli havanın bir kombinasyonuna sahipti" açıklamasında bulunurken, "Bu gök gürültülü fırtınalar geliştikten sonra, atmosfer aşırı derecede kararsızdı ve bu da yerçekimi doluyu yere indirmeden önce dolunun büyümeye devam etmesine izin verdi" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Bürosu, en büyük dolu tanesi rekorunun 2020'de Queensland'deki bir fırtına sırasında kaydedildiğini belirtirken eyaletin bazı bölgeleri için şiddetli bir fırtına uyarısı yaparak fırtınaların eyaletin doğu bölgelerine yayılmasının beklendiğinin altını çizdi.