Kültür & Sanat TEST: Rafet El Roman şarkılarına ne kadar hakimsin?

TEST: Rafet El Roman şarkılarına ne kadar hakimsin?

Kültür & Sanat

TEST: Rafet El Roman şarkılarına ne kadar hakimsin?

Türk pop müziğinin romantik sesi Rafet El Roman'ın büyüsüne kapılmaya hazır mısın! Peki şarkı sözlerine ne kadar hakim olduğunu bilmek ister misin? İşte sana test!

03 Ağustos 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
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