Haberler Kültür & Sanat Haberleri TEST: Rafet El Roman şarkılarına ne kadar hakimsin? TEST: Rafet El Roman şarkılarına ne kadar hakimsin? Kültür & Sanat Türk pop müziğinin romantik sesi Rafet El Roman'ın büyüsüne kapılmaya hazır mısın! Peki şarkı sözlerine ne kadar hakim olduğunu bilmek ister misin? İşte sana test! 03 Ağustos 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme: 03.08.2021 15:54 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ rafet el roman şarkı sözleri test Yazarlarımızdan Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi… Şirin Sever Britanya'nın parlak şehri "Bright"on Burak Akkul Haftanın kitapları Gözde Hatunoğlu Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor! Şule Özdemir “HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü? Bengisu Özkes Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar Ayça Okay Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş Gülüm Dağlı Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak Gizem Şeho BUNLARI DA OKUYUN Hipotiroidinin kanserle bir ilişkisi var mı? Namık Kemal sözleri: Özlü ve vatan, Türkçülük, aşk, intibah sözleri Gençleşmenin 50 yolu Elif Yılmaz'dan şoke eden itiraf: Eve zorla girip beni taciz etti Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversitelerde yüz yüz eğitim olacak mı?