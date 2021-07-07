TFF açıkladı: Fikstür 13 Temmuz'da çekiliyor
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun lig fikstürü 13 Temmuz'da çekilecek. TFF 1. Lig'in fikstürünün de ise 14 Temmuz'da çekileceği açıklandı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihlerini belirledi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'den yapılan resmi açıklama:
2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.
Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
Hürriyet
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