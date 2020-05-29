TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçirdi.
29 Mayıs 2020, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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TFF'den Nihat Özdemir'in ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz. - Türkiye Futbol Federasyonu