TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.
17 Haziran 2020, Çarşamba 15:31 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.
Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.
Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
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