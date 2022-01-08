Futbol TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif çıktı

TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif çıktı

Futbol

TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, A klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Löw yıldız golcüyle birlikte geliyor! İşte o tarih...