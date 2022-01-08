TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif çıktı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"