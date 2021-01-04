Futbol TFF harcama limitlerini açıkladı

TFF harcama limitlerini açıkladı

Futbol

TFF harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray 499 milyon TL, Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Başakşehir 279 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak.

04 Ocak 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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  • 499 milyon TL - Galatasaray
  • 409 milyon TL - Fenerbahçe
  • 338 milyon TL - Beşiktaş
  • 279 milyon TL - Başakşehir
  • 205 milyon TL - Trabzonspor

TFF'nin resmi açıklaması

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

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T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

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