Futbol TFF: Mayıs ayının son haftasında başlayacak

TFF: Mayıs ayının son haftasında başlayacak

Futbol

TFF: Mayıs ayının son haftasında başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig´in (BAL) sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasında başlayacağını açıkladı.

09 Nisan 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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TFF´den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan´da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig’in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."

DHA

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