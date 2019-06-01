TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı!

Bugün genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Genel kurulda yapılan oylamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi oy birliğiyle ibra edildi.

BAKAN KASAPOĞLU: "ALTYAPILARIMIZI GERÇEK BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMELİYİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu yaptığı konuşmada, 'Futbol adına başarının sadece yetmediği strateji, pazarlama gibi süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya futbolu artık endüstri olarak adlandırıyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa burada tesisleşme çabasını görmezden gelemeyiz. Biz güçlü Türkiye'nin potansiyelini bilen ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz.Finansal fair play kurallarına harfiyen uyumalıyız. Altyapılarımızı gerçek bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Altyapıyı önemseyen çok fazla kulübümüz yok. Bu konuya daha fazla eğilmemiz gerekiyor' şeklinde konuştu.

TFF BAŞKANI GÜRELİ: "SON 4 YIL İÇİNDE TFF KENDİ ÖZ KAYNAĞINDAN KULÜPLERİMİZE 534 MİLYON LİRA AKTARDI"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, federasyonun son 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardığını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan başkan Güreli, eski başkan Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından 1 Mart'tan bu yana TFF Başkanlığı'nı yürüttüğünü ifade etti.

TFF'nin bir önceki seçimli genel kuruldan bu yana daima kulüplerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Güreli, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı." dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) konusunda da görüşlerini dile getiren Güreli, şunları aktardı:

"Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz."

"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

MHK'nin elini güçlendirmek için hakemlerin adedini artıracak yeni talimatı yayınladıklarını hatırlatan Hüsnü Güreli, "Bu sayede genç hakemler de bu sisteme dahil olacak. Buradaki rekabet muhakkak ki sisteme olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Takım için Türkiye'nin en önemli hocalarından Şenol Güneş ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

KULÜPLERİN FİNANSAL PROBLEMLERİ

Başkan Güreli, Türk kulüplerinin finansal problemlerine çözüm olmak adına finansal fair play ve lisans talimatını hazırladıklarını ifade etti. Güreli, şöyle devam etti:

"Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal fair play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF Statüsü'nde Bankalar Birliğinin bizden istediği değişiklikleri yaptık."

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası ve TFF'nin sponsorlarına teşekkür etti.

ALİ KOÇ: "TÜRK FUTBOLUNUN ACİL PROBLEMLERİ VAR"

Fenerbahçe Ali Koç ise kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı. Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Her yeni başlangıç bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içindeki sıkıntılara değindik. Biraz önce bakanımız eksik kaldığımız, düzeltmemiz gereken tarafları anlattı, doğru. UEFA temsilcisi tesislerimizden bahsetti; ama gönül ister ki Türk futbolun ne kadar futbolcu yetiştirdiğinden, altyapı sisteminden, Avrupa başarılarından bahsetsin. Tesislerden bahsedebildi sadece.

Türk futbolunun çok acil problemleri var.. Bu kadar lüks binalardan çok daha önemli sorunlarımız var. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Avrupa ile aramız açılıyor. Mali yapı ortada. Deniz bitti. Nasıl bunu çözeceğiz bilmiyorum, inşallah bu yeniden yapılandırma en kısa zamanda olur.

Bizim ve Trabzonspor'un Avrupa için bir görüşmesi olacak. İnşallah bu görüşmelerden olumlu sonuç alabiliriz. Türkiye'de adil bir rekabet ortamının olması için bu seçimi son şans olarak görüyoruz. UEFA Haziran sonuna kadar süre verdi, inşallah en kısa sürede bunu tamamlayabiliriz.

Eski milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazmiinat ödememe hakkı veririrken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?

Genç oyunculara en az süre veren ülkeyiz. Buna mukabil en yeni statlara sahibiz, bakanımızın belirttiği gibi. Ciddi sorun var. Bu federasyonu biz son şans olarak görüyoruz. İnşallah bunu değerlendirirsiniz.

Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tekerleği yeniden icat etmenin anlamı yok. Bizden öndeki ülkeleri örnek alıp onları uyarlamamız yeterli."

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde:

Nihat Özdemir

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Muzaffet Nasıroğlu

Hamit Altıntop

Selim Soydan

Ali Düşmez

Erhan Kamışlı

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Alkın Kalkavan

Erdal Bahçıvan

Mustafa Çağlar

Hasan Akıncıoğlu

Nuri Akın

Yılmaz Büyükaydın