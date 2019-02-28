TFF, Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.



