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TFF resmen açıkladı! Şenol Güneş Milli Takım'da!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı.

28 Şubat 2019, Perşembe 13:28 Son Güncelleme:
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TFF resmen açıkladı! Şenol Güneş Milli Takım'da!

TFF, Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.


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