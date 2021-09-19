A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başlıyor. TFF, yarın saat 15.00'te imzaların atılacağını açıkladı.

Bild'in haberine göre; Stefan Kuntz, yarın Türk Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası futbol direktörlüğüne getirilen Hamit Altıntop’un Stefan Kuntz’un gündeme gelmesinde büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Alman çalıştırıcının, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olduğu düzende Almanya’daki gurbetçi oyuncuların Türkiye’yi seçme ihtimallerinin yükselmesi öne çıkan bir görüş.



