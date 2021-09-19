TFF, Stefan Kuntz'u resmen açıkladı: Yarın imzayı atıyor!
TFF, Stefan Kuntz'un Türkiye Milli Takımı'nın başına getirildiğini açıkladı. Yarın saat 15'te imza töreni düzenlenecek. Alman gazetesi Bild de bu sabah anlaşmanın sağlandığını ve imzaların yarın atılacağını yazmıştı.
19 Eylül 2021, Pazar 15:45 Son Güncelleme:
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başlıyor. TFF, yarın saat 15.00'te imzaların atılacağını açıkladı.
Bild'in haberine göre; Stefan Kuntz, yarın Türk Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası futbol direktörlüğüne getirilen Hamit Altıntop’un Stefan Kuntz’un gündeme gelmesinde büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Alman çalıştırıcının, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olduğu düzende Almanya’daki gurbetçi oyuncuların Türkiye’yi seçme ihtimallerinin yükselmesi öne çıkan bir görüş.
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