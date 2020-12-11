TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
11 Aralık 2020, Cuma 15:43 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı:
"Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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