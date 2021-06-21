Kültür & Sanat The Beatles'ın belgeseli geliyor

The Beatles'ın belgeseli geliyor

Kültür & Sanat

The Beatles'ın belgeseli geliyor

Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni Peter Jackson, The Beatles belgeseli hazırladığını duyurdu. 6 saatlik belgesel, üç bölüm halinde yayınlanacak.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Peter Jackson'ın yönetmen koltuğuna oturduğu efsanevi İngiliz grup The Beatles'ın belgeseli, 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde, Disney Plus'ta ikişer saatlik üç bölüm halinde gösterime girecek. Disney'in 'muazzam bir görüntü hazinesi' içerdiğini belirttiği 'The Beatles: Get Back' isimli belgesel ile grubun daha önce yayınlanmamış anları seyircilerle buluşacak. ​Belgeselde, grubun Londra'da çatı katında gerçekleştirdiği son canlı performanslarının tamamı da yer alacak. 

Sputnik'te yer alan habere göre belgesel, The Beatles'ın 1970 yapımı belgeseli Let It Be'nin yeniden düzenlenmiş versiyonu olacak. Grubun bateristi Ringo Starr, Michael Lindsay-Hogg'un yönetmenliğini üstlendiği belgeseli grubun eğlenceli anılarına yer verilmediği için eleştirmişti. 



60’lı yılların popüler müzik grubu The Beatles‘ı konu alan belgeselin yapımcılığını Clare Olssen ve Jonathan Clyde, yönetici yapımcılığını ise Ken Kamins ve Apple Corps’tan Jeff Jones üstleniyor. 


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