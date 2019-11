Netflix’te bugün yayınlanmaya başlayan The Irishman ile çok ses getiren ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yeni projesi belli oldu. Usta yönetmen, 1970'lerin müziğini anlatacağı bir belgesel film çekecek. Uzun metraj filmlerinin yanı sıra son olarak ‘Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese’ adlı belgeseli çeken Scorsese, 2000 yılı sonrasında The Beatles grubunun üyelerinden George Harrison'ın belgeseli ile Michael Jackson için bir video belgesel hazırlamıştı.





Ünlü yönetmen yeni çekeceği belgeselle seyircilerini 1970’ler New York'una götürecek. Ron Howard ve Brian Grazer'in yapımcılığını üstlendiği belgesel için Apple TV+ ile anlaşma yapıldığı ve herhangi bir dağıtımcı bulunamadığı belirtildi.

The Irishman konusu

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.