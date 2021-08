The Lost Symbol dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yazarın önceki kitaplarından tanıdığımız Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon, The Lost Symbol’ın da ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Roman, ana karakter olan Langdon’ın Washington’daki maceralarını anlatıyor. Dizide ise Robert Langdon rolünü Succession dizisiyle tanınan Ashley Zukerman üstleniyor. The Lost Symbol'un oyuncu kadrosunda Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard ve Beau Knapp gibi isimler yer alıyor. Dizinin yapımcılığını, CBS Stüdyoları'nın üstlendiği The Lost Symbol, Imagine Television Studios ve Universal Television iş birliğiyle hayata geçirildi.

Macera romanların en sevilen yazarlarından olan Dan Brown’ın da içinde bulunduğu yürütücü yapımcı kadrosunda Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, John Weber ve Frank Siracusa bulunuyor.

Kaynak: NTV