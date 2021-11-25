Kültür & Sanat The Matrix Resurrections karakter posterleri yayınlandı

The Matrix Resurrections karakter posterleri yayınlandı

Kültür & Sanat

The Matrix Resurrections karakter posterleri yayınlandı

Türkiye vizyon tarihi 24 Aralık olarak açıklanan The Matrix Resurrections'ın karakter afişleri yayınlandı.

25 Kasım 2021, Perşembe 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlk kez 20 yıl önce 31 Mart 1999’da yayınlanan Matrix dördüncü film ile beyazperdeye dönecek. 'Bu karakter posterleriyle Matrix'e yeniden girin' başlığıyla yayınlanan afişlerde, Matrix'in koduyla süslenmiş arka planda filmin sekiz oyuncusuna yer verildi.



Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (Ajan Smith), Paul Goddard (Ajan Brown), Robert Taylor (Ajan Jones), Julian Arahanga (Apoc), Marcus Chong (Tank), Matt Dora (Fare), Gloria Foster (Kahin), Belinda McClory (Switch), Joe Pantoliano (Cypher), Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Pahalı günlerde kurtarıcı bir rota: Bosna Hersek
Burak Akkul
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Borusan Quartet’ten ‘Rusya’dan Sevgilerle’
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Kendi yazdığın diziyi seyrederken ağlamak
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Gladyatörler şehri' Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor