The Matrix Resurrections karakter posterleri yayınlandı

İlk kez 20 yıl önce 31 Mart 1999’da yayınlanan Matrix dördüncü film ile beyazperdeye dönecek. 'Bu karakter posterleriyle Matrix'e yeniden girin' başlığıyla yayınlanan afişlerde, Matrix'in koduyla süslenmiş arka planda filmin sekiz oyuncusuna yer verildi.









Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (Ajan Smith), Paul Goddard (Ajan Brown), Robert Taylor (Ajan Jones), Julian Arahanga (Apoc), Marcus Chong (Tank), Matt Dora (Fare), Gloria Foster (Kahin), Belinda McClory (Switch), Joe Pantoliano (Cypher), Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.



