Kültür & Sanat The Weeknd, Billboard listelerinde tarihe geçti

The Weeknd, Billboard listelerinde tarihe geçti

Kültür & Sanat

The Weeknd, Billboard listelerinde tarihe geçti

Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Super Bowl performansı ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ünlü şarkıcı bir rekora imza attı. The Weeknd, Blinding Lights şarkısı ile Billboard Hot 100 listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10'da kalarak tarihe geçti.

09 Mart 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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The Weeknd sahne adını kullanan Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye, dördüncü stüdyo albümü After Hours ile rekorları altüst etmeye devam ediyor. After Hours ile karantina günlerinde yüksek satışıyla Billboard 200 listesinin zirvesinde yer alan, Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk R&B albümü rekorunu kıran 30 yaşındaki şarkıcı aynı albümün ikinci single'ı Blinding Lights ile tarihe geçti.

1 YIL BOYUNCA İLK 10'DA YER ALDI

NTV'de yer alan habere göre, Blinding Lights Billboard Hot 100"listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10'da kalan şarkı olma rekorunu kırdı.

The Weeknd aynı şarkıyla 43 hafta boyunca ilk 5’te yer alarak bir başka rekorun da sahibi olmuştu.

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