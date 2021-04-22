2 trilyon doları aşan günlük hacmiyle milyarlarca kişi tarafından takip edilen kripto paraların (Bitcoin, Ethereum, Ripple....) yatırımcı sayısı ülkemizde hızla artıyor. 5 milyondan fazla kişinin kripto para borsasında yatırım yaptığı belirtiliyor. Ancak denetlenmeyen ve bir düzenlemesi olmayan kripto piyasası tehlikeleri de barındırıyor. Olası risklere karşı geçen hafta Merkez Bankası, kripto paralarla alışverişi yasaklamıştı.

400 BİN YATIRIMCI

Bu alanda yeni düzenlemelerin de yapılması bekleniyordu. Tam da bu tartışmalar gündemdeyken son yaşanan olay, kripto piyasasındaki olası tehlikeyi gözlerönüne serdi. Olayın merkezinde ise 400 bine yakın kullanıcısı olan kripto para borsalarından Thodex var. İşlem hacmi 100 milyar lirayı bulan ve kısa bir süre önce yatırımcılara 2 milyon ‘Dogecoin’ dağıtma kararı alarak sesini duyuran platforma, önceki akşamdan beri giriş yapılamıyor.

ÇİFTLİK BANK'A BENZETİLDİ

Firmadan ise çelişkili açıklamalar geldi. İlk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının, son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha devam edeceği kaydedildi. Endişeli Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Olay, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Mağdurların bazılarının ‘Thodex’in battığı ve sahiplerinin yurtdışına kaçtığıyla’ ilgili paylaşımları ise dikkat çekti. Olayı ‘Çiftlik Bank’a benzetenler dahi oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 3’ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI

Thodex’teki vurgun iddialarına ilişkin olarak Avukat Oğuz Evren Kılıç açıklamalarda bulundu. Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç “Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye’nin en büyük 3’üncü kripto para borsasıydı” dedi.

TAHMİNİ 2-10 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Kılıç “Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir” açıklamasını yaptı.

TAYLAND’A MI GİTTİ?

Özer’in Tayland’a gittiğine dair ortaya atılan iddialar olduğunu belirten Kılıç Twitter hesabından, "20.04.2021/ 17:57... İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış. Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" paylaşımını da yaptı