Kültür & Sanat Thor: Love and Thunder'ın çekimleri başlıyor

Thor: Love and Thunder'ın çekimleri başlıyor

Kültür & Sanat

Thor: Love and Thunder'ın çekimleri başlıyor

Thor: Love and Thunder'ın çekimleri 2021'de başlıyor. Filmin yönetmeni, "Bu film en büyük Thor olacak" dedi.

30 Temmuz 2020, Perşembe 12:32 Son Güncelleme:
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Thor serisinin dördüncü filmi Thor: Love and Thunder’ın çekim hazırlıkları başladı. Oyuncu Natalie Portman, Serena Williams ile yaptığı canlı Instagram yayınında Thor 4: Love and Thunder’ın çekimlerinin, 2021 yılının başında Avustralya’da başlayacağını duyurdu.

Games Radar’ın haberine göre, filmin yönetmeni Taika Waititi senaryo ile ilgili detayları açıklayarak, yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirtti ve “Bu film en büyük Thor olacak. Ragnarok’tan da daha büyük bir yapım olmasa beni kesmezdi zaten, gerisini siz düşünün” dedi.

Filmin kadrosuna katıldığı öğrenilen oyuncu Christian Bale, Thor’un düşmanı rolünü üstlenecek. Natalie Portman’ın hayat verdiği Jane Foster karakteri de, dördüncü filmde “The Mighty Thor”a yani kadın Thor’a dönüşecek.


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