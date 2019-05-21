Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu sayının ilave istihdamla 10 bin olacağını açıkladı.

Bu müjdeli haber sonrası THY'de çalışmak için can atanlar "THY 10 bin personel alımı ne zaman?" sorusuna yoğun şekilde cevap aradı.

THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında net konuşmazken şu cümleleri sarf etti:

"Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek ve havalimanına daha iyi hizmet vermek, kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak"