Ekonomi THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu

THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Ekonomi

THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıkladı.

03 Nisan 2020, Cuma 22:50 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Corana virüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden hava yolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.


İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)

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