Ekonomi THY, Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

THY, Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

Ekonomi

THY, Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

09 Mayıs 2021, Pazar 23:46 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 504 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'yi, 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 344 uçuşla Wideroe, 5. sırasında 304 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 293 uçuşla DHL Express yer aldı.

AA

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