Ekonomi THY duyurdu! 1 Haziran'a kadar durduruldu

THY duyurdu! 1 Haziran'a kadar durduruldu

Ekonomi

THY duyurdu! 1 Haziran'a kadar durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), yaptığı son açıklamada 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu. Bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacak.

15 Nisan 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz." 

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
55 yaşınızı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
'Paranı ikiye katla'
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kıyafetlerin ömrüne ömür katın
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balık avı sezonu bitti, son balıklar hale geldi