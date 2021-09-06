Ekonomi THY, günlük 1297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük 1297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Ekonomi

THY, günlük 1297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1297 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 607 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1297 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1999 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 496 olarak açıklandı.

Raporda, hava trafiğinin Kovid-19 pandemi dönemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin yüzde 72'sine yaklaştığı kaydedildi.

AA

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