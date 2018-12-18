THY İstanbul Havalimanı’ndan bir sefer daha başlattı

THY İstanbul Havalimanı’ndan bir sefer daha başlattı İstanbul Havalimanı’ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), 21 Aralık tarihi itibariyle Gaziantep seferlerine başlıyor