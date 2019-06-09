THY’de bayram tatilinde en çok yolcu Antalya’ya uçtu

“Büyük Göç” sonrası ilk bayram yoğunluğunu yaşayan İstanbul Havalimanı’na tatilin son günü için 488 varış seferi planlandı. Türk Hava Yolları 88 bin 200 yolcuyu yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul Havalimanı’na taşıyacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 122 dönüş seferinde 20 bin yolcu yine yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul’a dönecek.

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERE GİDİLDİ?

Türk Hava Yolları’nın tatilin ilk yedi günü, 31 Mayıs - 7 Haziran arasındaki uçuşlarında doluluk oranı yüzde 90'ları geçti. Bodrum'a 191 uçuş yapılırken, yolcu sayısı 28 bin 624 oldu. Doluluk yüzde 85'i buldu. Dalaman'a 139 uçuşta 21 bin 328 yolcu taşındı. Ortalama doluluk yüzde 83.25 olarak gerçekleşti. Kapadokya- Nevşehir'e giden yolcu sayısı 6 bin 715 oldu. Doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Antalya'ya 402 uçuş gerçekleştirildi. Ortalama doluluk yüzde 85.3 oldu. Yolcu sayısı da 58 bini geçti. Antalya Gazipaşa Havalimanı'na 31 uçak indi. Yolcu sayısı 4 bin 462 oldu. Ortalama doluluk yüzde 88.6'ya ulaştı. İzmir'e toplam uçuş sayısı 262, yolcu sayısı 39 bin 852 oldu. Trabzon'a 183 uçakla 29 bin 284 kişi gitti. Mardin'e ise 28 uçuş yapıldı. Yolcu sayısı 4 bin 941 olurken, doluluk yüzde 98.5'e çıktı.