Ekonomi THY'den bilet değişikliği mesajı: Her süreci çözüme kavuşturacağız

THY'den bilet değişikliği mesajı: Her süreci çözüme kavuşturacağız

Ekonomi

THY'den bilet değişikliği mesajı: Her süreci çözüme kavuşturacağız

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bilet değişikliği ile ilgili yaşanan gecikmelerle ilgili açıklama yaptı. Üstün, "Gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" dedi.

17 Mart 2020, Salı 01:19 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları 1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" dedi.

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