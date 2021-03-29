Ekonomi THY'den ramazan ayına özel kampanya

THY'den ramazan ayına özel kampanya

Ekonomi

THY'den ramazan ayına özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 179,99 liradan başlayan fiyat imkanı sunulan ramazan ayına özel kampanya başlatıldığını duyurdu.

29 Mart 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, bugün başlayan kampanyada 5 Mayıs'a kadar alınacak biletlerle 13 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "5 Mayıs’a kadar biletinizi oluşturun, THY'nin ramazana özel bilet fırsatlarını kaçırmayın. Hem yurt içinde gerçekleştireceğiniz tek yön uçuşlarda 179,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan faydalanın hem de ayrıcalıklı hizmetlerimiz ve yüksek hijyen standartlarımız ile güvenle uçun" ifadelerine yer verildi.

AA

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