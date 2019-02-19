THY'den yeni hat müjdesi

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun seferlerine başlayacağı açıklandı

19 Şubat 2019, Salı 12:44
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THY'den yeni hat müjdesi

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mart ayında da uygun fiyatlar ile uçun! İstanbul Havalimanı'ndan mevcut hatlara ilave olarak Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun'u da açıyoruz. Toplam 10 dış hat ve 13 iç hat ile sizleri büyük proje İstanbul Havalimanı'nda ağırlamak istiyoruz" dedi.

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