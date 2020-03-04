Ticaret Bakanlığı 13 firma hakkında inceleme başlattı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle maske fiyatlarındaki artış hakkında 13 firmanın inceleme altına alındığını açıkladı.
04 Mart 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetlediğimiz 13 firmadan 9’unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı” dedi.
Koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.
Pekcan, “Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.
İHA