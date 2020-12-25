Ticaret Bakanlığı esnaf destek başvurusu ocak ayında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan esnafa yönelik hibe ve destek kararı önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Dün de Ticaret Bakanlığı’nın tebliğiyle toplam 5 milyar liralığı bulan desteğin başvuru süreci ve diğer ayrıntıları belli oldu. Buna göre; 3 ay devam edecek kira ve hibe ödemesi için ocak ayının ilk haftasında başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.

Hızla sonuçlanacak

Google Türkiye işbirliğiyle düzenlenen ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı’na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da gündeminde esnaf ödemeleri vardı. Bakan Pekcan, “Başvuruların en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik altyapı çalışmaları sürüyor. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde, esnaf ve sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Süreç nasıl işleyecek?

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek.

Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilebilecek.

Destek başvurusu uygun bulunursa ilgilinin banka hesabına ödeme yapılacak.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda ‘turkiye.gov.tr’ (e-Devlet) adresi üzerinden yapılacak.

Kuaförden kantinciye

Destekten faydalanacak esnafın bazıları şunlar:

Okul veya işyeri kantinleri.

Erkek ve kadın kuaförleri.

Güzellik salonları.

Şehiriçi personel ve okul servisleri.

Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler ve kafeler.

Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçılar, çorbacılar, pizzacılar, börekçiler, pantaneler.

Düğün, balo ve kokteyl salonları.

Bilardo salonları, fotoğrafçılar, internet kafeler.

Kırtasiyeciler, pazarcılar, çiçekçiler.

Taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü.

Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar.

Otel, tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri).

Kamp alanlarının, motorlu karavan için park yerlerinin faaliyetleri.

Sinema filmi gösterim faaliyetleri, oyun salonları.

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı.

Ayakkabı boyama.

Çocuk kulübü, çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri.

Sürücü kursu faaliyetleri.

Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri.

Hamam, sauna, vb. yerler.

İşte koşullar

Programın süresi, 2021’in ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, vergiden muaf esnafa ve bunların dışındaki esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira verilecek.

İşyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1.500 lira kira desteği verilecek.

İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Destek programından, 14 Aralık’tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Kira ödemesi yaptığı birden fazla işyeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak sürmesi gerekecek.

Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer desteklerden faydalanılması, bu destekten faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Dijitalleşme eğitimi

Bakan Ruhsar Pekcan, ‘Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı’na ilişkin şunları söyledi: “Projenin ilk adımında, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacak. Ayrıca en kısa zamanda ülkemizden tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının başvurusuna açılacak, ödüllü bir ‘Dijital Dönüşüm Proje Yarışması’ başlatıyoruz. Bu yarışma oldukça titiz ve kurumsal bir biçimde dünyadaki en gelişmiş emsal yarışmalar incelenerek hazırlandı.”

Ekonominin belkemiği

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da esnafın ekonominin belkemiği olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Eğer esnaflar güçlüyse ekonomi de çok daha rekabetçi ve güçlü hale gelir. İşgücü pazarı rekabetçi hale gelir. Bu sayede gelir dağılımı adaletli olur. Esnafın dijitalleşmesi bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla ticaret Bakanlığı ile Google arasındaki işbirliği esnaflar için çok önemli.” Esnaflar için dijitalleşme konusunda en büyük sorunun finansman olduğunu belirten Koç, bulut bilişim sayesinde çok daha uygun fiyata işlerin yapılabildiğini söyledi.