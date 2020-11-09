Ticaret Bakanlığı uyardı! İndirim günlerine dikkat

30-40 milyar liralık hacimlerin oluşacağı bu aya ilişkin Ticaret Bakanlığı hem vatandaşı hem satıcıları uyardı.

Lojistik aksamalar

İndirimli günlerde vatandaşın mağduriyetler yaşayabildiğine dikkat çekilen Bakanlık açıklamasında, “Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir” denildi.

Yaptırımlar gündemde

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından özel indirim günlerine ilişkin olarak incelemelerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.”

Bunları not edin!

İndirim öncesi ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyin, bütçenizi aşan harcamalardan sakının.

Satıcı hakkında iletişim bilgisini, vergi kimlik numarasını, MERSİS ve ETBİS kaydını, gerekirse şikayet platformlarında yazılanları araştırın.

Satışa sunulan ürün fiyatını, başka sitelerle veya satıcı fiyatlarıyla karşılaştırın.

Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerinin olup olmadığı kontrol edin.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerinin doğruluğunu adres çubuğundan kontrol edin.

Ödeme işlemi öncesi satıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğini kontrol edin.

Satıcının sorumluluğu

Cayma hakkının kullanımı durumunda 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tüketiciye bedel iadesinin tek seferde yapılması gerekiyor.

Ödemesi alınan siparişlerin stokta bulunmama, tedarik edilememe gibi gerekçelerle iptal edilerek tüketici mağduriyetine neden olunmaması için stok ve ürün tedariki aşamalarına dikkat edilmeli.

Satıcı ya da reklam veren, yapılan indirimin ispatından sorumlu.

Ürünler, gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturulmadan sunulmalı.







