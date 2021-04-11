Tim Maughan - Sonsuz Ayrıntı: İnternetten sonra…

İnternette bir ürüne şöyle bir göz attığınız için haftalarca o ürünün türlü reklamı ile sarıldığınız olmuştur muhakkak. İnternetin harcama alışkanlıklarımız konusunda giderek daha keskin kehanetlerde bulunduğunu fark ettiniz mi?

Kimseye söylemeyeceğimiz sırlarımızı internete döküyoruz ya da başka bir deyişle internet hakkımızda her şeyi biliyor. Kişisel verilerin kıymeti ve korunmasının gerekliliği uzun zamandan beri konuşulan konular olsa da Facebook-Cambridge Analytica veri skandalı işe başka bir boyut daha kattı. Kişisel verilerin kullanımı ile insanların politik kararlarına etki edilebileceği bilgisi, internetin dünyaya yayılırken vadettiği özgürlüğün ne kadar gerçekçi olduğunun bir kez daha sorgulanmasına, internetin bugünkü sahiplikleri ile gözü sürekli üstümüzde olan bir büyük biradere dönüşüp dönüşmediğinin tartışılmasına yol açtı. Bu iş daha nereye varabilir diye düşünen herkesi için cevap niteliğinde bir kurmaca Tim Maughan’ın “Sonsuz Ayrıntı”’sı.

İki bölümden oluşuyor

Roman, “Öncesi” ve “Sonrası” bölümlerinden oluşuyor. Anonim bir siber-terör saldırısı internetin tamamen kapanmasına neden olmadan önceki zamanlarda Bristol’ün merkezinde bir halk cumhuriyeti kurulur. Dijital anlamda hiç kimseye ait olmayan, büyük şirketler tarafından desteklenen ağlardan bağımsız bir bölgedir Croft. Haliyle kreatif karşı kültürün merkezi haline gelir ama yıpranmaya ve yıpratılmaya başlamıştır. Sonrası bölümlerinde internet çöktükten sonraki dünyadayız artık. Ticaret, seyahat, iletişim… Her şey bitmiş. Dünya savaş alanına dönmüş. Eski ütopya Croft, silahlarla korunuyor. Ölmüş insanların yüzlerini bir şekilde görebilen Mary’e yakınlarını görüp görmediğini somak isteyen insanlar Croft’ta geliyorlar. Kimse Mary’nin görülerinin nerden geldiğini ve gerçek olup olmadıklarını bilmiyor. Mary’nin kendisi bile… Sonrasından öncesine gerçekten bir köprü mü Mary? Yoksa artık tamamen karaborsaya dönmüş dünyada ayakta kalmaya çalışan küçük bir kız mı sadece?

Okumayanların tadını kaçırmadan konusunu anlatması oldukça güç “Sonsuz Ayrıntı”nın. Bunun sebebi başarılı kurgusu, ve okuru zamanda bir geçmişe bir geleceğe götürürken her yeni bilgiyle şaşırtması. “Sonsuz Ayrıntı” günümüzün en önemli konularından biri hakkında okuması kadar üzerine düşünmesi de zevkli bir roman.

Muazzam ayrıntılar

İsminin göndermesi daha başka ama romanın dünyası gerçekten sonsuz ayrıntılardan oluşuyor. Geleceğin teknolojisi konusundaki gerçekçi öngörülerinden, internetin olmadığı bir dünyanın nasıl olacağına dek koca bir evreni her detayı ile kurmuş Maughan. Alternatif bir kültür, yeni bir müzik türü, henüz var olmayan teknolojik cihazlar ve hatta endüstriyel bir sistem de dahil olmak üzere yazarın sıfırdan yarattığı çok fazla şey olması da romanı ayrıca çekici kılan bir unsur.

BİR CÜMLE: “İnternette bir devrim yapacak yer yok. Hem de hiç. Bir zamanlar olduğu fikri yanlış. Kocaman büyük bir yalan.”