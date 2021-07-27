Tırnak yeme ile mücadele için 5 ipucu

1) ŞİDDETİ GİTTİKÇE ARTIYORSA DİKKAT

Tırnak yeme, değiştirilmesi veya tedavi edilmesi zor bir davranıştır. Can sıkıntısından ya da yaşanan problemlerle baş etmeye çalışmaktan kaynaklanabilir. Tırnak yeme; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu, idrar kaçırma, tik bozukluğu ve depresif yakınmalarla sık görülür. Eğer tırnak yeme sorunu gittikçe şiddetli hale geliyorsa hem çocuğun hem de ailenin tutumları ve ruhsal sorunları etraflıca değerlendirilmeli. Yaşanan hayal kırıklıklarına, uyarılara, cezalara ve çocuğun bunlarla ilgili yaşantılarına bakılmalı.

2) YANLIŞ TUTUMLARINIZ GÖZDEN GEÇİRİN

Çocuğunuza tırnak yeme ile ilgili bilgi verin, tırnak yemenin istemsiz ve durdurulması zor bir durum olduğunu belirtin. Tırnak yiyen çocuklara ceza, tehdit veya gülmenin bu davranışı artırabileceğini unutmayın. 3) ÖDÜL SISTEMI OLUŞTURUN Bir çıkartma tablosu hazırlayın. Her gün çocuğunuzun tırnaklarını yemediği günü işaretleyin. Eğer bütün gün tırnak yememeyi başaramıyorsa, günü “kahvaltıdan önce” veya “akşam yemeği sırasında” gibi daha küçük zaman dilimlerine ayırın. Belirli bir miktarda çıkartma topladıktan sonra ona bir ödül verin. Örneğin 5 çıkartma için parka gitmek gibi.

4) ZAMAN TANIYIN

Tırnak yeme davranışının kısa sürede düzelmeyeceğini bilin. Bu çok önemli çünkü ebeveynler veya çocuklar genellikle kısa süre sonra pes eder ve mücadele etmeyi bırakır. Tırnak yemenin günlük yaşamda ne kadar gündeme geldiğini, çocuğunuzun ne kadar sık uyardığınızı, çocuğunuzun verdiği olumsuz geri bildirimleri fark edin. Günlük programlar, etkinlikler yaparak boş geçen zamanlarınızı daha aktif geçireceğiniz şekilde planlayın.

5) YARDIM ALIN

Tırnak yeme tedavisi göründüğü kadar kolay değildir. Tırnak yemenin yönetimi, onu durdurmaya odaklanmaktan çok daha karmaşıktır. Tırnak yeme, beraber görüldüğü ruhsal sorunlar, ortaya çıkmasına neden olan durumlar ve sonuçları dikkate alınmazsa düzelme görülmez. Tırnak yeme kronikleşebilen, tedavi süreci uzun olan ve çocuğun özgüveninde soruna yol açabilen bir durum. Tırnak yeme davranışının ortaya çıkmasına neden olan durumların tespit edilebilmesi, ek ruhsal sorunların olup olmadığının belirlenmesi için gerektiğinde uzman yardımı almaktan çekinmeyin.