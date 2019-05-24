Türkiye İş Bankası, Türk Lirası (TL) yatırımların enflasyona karşı korunmasını sağlayacak 2 yeni vadeli hesap ürünü sundu. ‘Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı’ ve ‘Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı’ ürünleri ile banka, müşterilerine birikimlerini enflasyon karşısında koruma ve ilave getiri sağlama imkanı veriyor.

SIFIR STOPAJ

Minimum 30 bin lira alt limitli olarak açılabilen hesaplarda, tasarruf sahipleri dilerlerse vadeleri bozmaksızın hesaplarından para çekebiliyor. Hesaplar 92-370 gün vadelerde açılabiliyor. 366 gün vade ve üzeri açılan hesaplara enflasyon korumasına ek sıfır stopaj uygulaması yapılarak tasarruf sahiplerine vergi avantajı sağlanıyor. Geliştirilen yeni ürünler ile bireysel yatırımcıların TL’yi yatırımlarında daha fazla tercih etmeleri amaçlanıyor.