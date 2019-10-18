TOKi fırsatını kaçırmayın! İndirimde son gün

23 Eylül’de başlayan peşin ödemede yüzde 22 indirim kampanyasına katılım, bir önceki indirim dönemine göre 3 kat arttı. Bir önceki kampanyadan 4 bin 755 konut ve işyeri alıcısı, devam eden bu dönemdeki kampanyadan ise şu ana kadar 12 bin 78 kişi yararlandı.

Başvurular bugün (18 Ekim) sona eriyor.

Borcu olmayanlar

Başvurular, ilgili bankalara yapılacak. Kampanyadan borcunun dörtte birini kapatabilenler de yararlanacak. Kampanyadan yararlabilmek için aidat, Emlak Vergisi gibi herhangi bir borcun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan 30 Haziran 2018’e kadar vadeli olarak idareden konut ve işyeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018’den önce başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek. Vadesi 12 ay ve daha az kalanlar, kampanyadan yararlanamayacak.