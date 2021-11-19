Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut satışına devam ediyor. Bu kapsamda 18 ilde toplam 1441 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuldu. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan, taksitler ise 393 liradan başlıyor. Ayrıca Erzurum ve Kocaeli’de de kurasız açık satışla 14 konut satışta bulunuyor.

240 AYA KADAR VADE

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat seçenekleri ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Bu oranlar projeden projeye farklılık gösteriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık’a kadar kabul edilecek. Kuralar ise 25 Kasım’dan itibaren çekilmeye başlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılıyor. Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.