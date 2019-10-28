TOKİ’den dar gelirliye 1631 konut

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında ev sahibi olacakların kuralarını tamamlayıp projelerin inşasına koyuldu. TOKİ, bu projelerden kurayla konut sahibi olamayanlara da başvuru önceliği yöntemiyle kuraya girmeden açık satış imkanı sunuyor.

YILSONUNA KADAR

Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Yalnızca İstanbul Başakşehir, Afyon Sinanpaşa, Niğde Bor ve Siirt projelerinin başvuruları bu tarihten daha erken. 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 liradan başlıyor.

VADE 15-20 YIL

Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

İSTANBUL’DA 5 KONUT

TOKİ’nin alt gelire yönelik projelerine en çok İstanbul’dan talep geliyor. Bu nedenle İstanbul’da her zaman açık satışta daire bulunmuyor. İstanbul Kayaşehir’de şu anda orta gelire yönelik 5 adet 4+1 daire açık satışta. Fiyatları 647 bin 350 lira ile 703 bin 340 lira arasında değişiyor. Projeden konut satın almak isteyen kişiler, bir hane halkı adına, bir adet konut satın alabilecek. Birden fazla konut aldığı tespit edilenlerin sözleşmeleri iptal edilecek. Son başvuru tarihi 31 Ekim.