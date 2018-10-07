Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve iş yeri alıcısı 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile birlikte kampanyadan ilk 11 günde 5 bin 482 kişi yararlandı ve toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası kişisel tasarruflarla ödendi.

Politikaları gereği muhatap oldukları kitlenin dar gelirli veya orta gelire sahip aile ve bireyler olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bu kesimin rahat ve kolay ödeme yapabilmesi için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı" dedi.

ESNEK ÖDEME İLE 16 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Borcunun tamamını kapatamayan 527 konut ve iş yeri alıcımız yaptıkları 16 milyon 455 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyasından faydalandı" diye konuştu.

Yüzde 24 indirim kampanyasında kısmı ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 5 bin 482 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 228 milyon 490 bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

SON BAŞVURU 19 EKİM 2018

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" ifadelerinde bulundu.

Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi" dedi.

Turan, İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğunu belirten Turan, "Birikimlerin konut amaçlı kullanılması sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir" dedi.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Turan, "İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız" değerlendirmesini yaptı.



