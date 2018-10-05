Tomris İncer kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tomris İncer'in bugün ölüm yıldönümü... 5 Ekim 2015 yılında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun ölüm yıldönümünde sevenleri ve rol arkadaşları onu unutmadı. Peki Tomris İncer kimdir?
Bir İstanbul Masalı, Binbir Gece gibi dizlerden hatırladığımız ünlü oyuncu Tomris İncer 2005 yılında kansere yenik düştü. 67 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun bugün ölüm yıldönümü... Bu nedenler sanatçıyı tanımayanlar "Tomris İncer kimdir?" sorusunu soruyor.
TOMRİS İNCER KİMDİR?
16 Mart 1948 Bulgaristan doğumlu olan Tomris İncer çeşitli tiyatro, dizi ve sinemalarda rol aldı. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı birçok farklı proje ile izleyici karşısına çıktı.Tomris İncer 2006 yılında Binbir Gece dizisiyle ekrana gelmiş ve Nadide Evliyaoğlu karakterine hayat vermişti.
Filmografisi
Racon - 2015
Böyle Bitmesin - 2012
Aşk ve Ceza - 2010
Tramvay (film)- 2006
Binbir Gece - 2006
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol - 2005
Bir İstanbul Masalı - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002
Karşılaşma - 2002
Çamur - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Bana Old and Wise'ı Çal - 1998
Kuşatma Altında aşk - 1997
Aylaklar - 1994
Tersine Dünya - 1993
Gizli Yüz - 1990
At Gözlüğü - 1978
Azap - 1973