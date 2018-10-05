Tomris İncer kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Bir İstanbul Masalı, Binbir Gece gibi dizlerden hatırladığımız ünlü oyuncu Tomris İncer 2005 yılında kansere yenik düştü. 67 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun bugün ölüm yıldönümü... Bu nedenler sanatçıyı tanımayanlar "Tomris İncer kimdir?" sorusunu soruyor.

TOMRİS İNCER KİMDİR?

16 Mart 1948 Bulgaristan doğumlu olan Tomris İncer çeşitli tiyatro, dizi ve sinemalarda rol aldı. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı birçok farklı proje ile izleyici karşısına çıktı.Tomris İncer 2006 yılında Binbir Gece dizisiyle ekrana gelmiş ve Nadide Evliyaoğlu karakterine hayat vermişti.

Filmografisi

Racon - 2015

Böyle Bitmesin - 2012

Aşk ve Ceza - 2010

Tramvay (film)- 2006

Binbir Gece - 2006

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol - 2005

Bir İstanbul Masalı - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002

Karşılaşma - 2002

Çamur - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Bana Old and Wise'ı Çal - 1998

Kuşatma Altında aşk - 1997

Aylaklar - 1994

Tersine Dünya - 1993

Gizli Yüz - 1990

At Gözlüğü - 1978

Azap - 1973