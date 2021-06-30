Toni Kroos Almanya milli takımından emekli oldu

Bild'in haberine göre, Toni Kroos Almanya Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi. İngiltere maçının ardından kararını açıkladığı yazılan Kroos, 31 yaşında ve kariyerine Real Madrid'te devam ediyor.

2014 yılında Bayern Münih'ten transfer olduğu Real Madrid'te 8. senesine giren Kroos, 2023'e kadar Real Madrid'in sözleşmeli oyuncusu.