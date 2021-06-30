Futbol Toni Kroos Almanya milli takımından emekli oldu

Toni Kroos Almanya milli takımından emekli oldu

Futbol

Toni Kroos Almanya milli takımından emekli oldu

Almanya, EURO 2020'te erken veda etti. İkinci turda karşılaştığı İngiltere'ye yenilen Almanya, turnuvadan elendi. Joachim Löw daha önce açıklandığı üzere takımdan ayrıldı ve takımın başına Hansi Flick geldi. Bir diğer ayrılık haberi ise Toni Kroos'tan.

30 Haziran 2021, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Bild'in haberine göre, Toni Kroos Almanya Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi. İngiltere maçının ardından kararını açıkladığı yazılan Kroos, 31 yaşında ve kariyerine Real Madrid'te devam ediyor.

2014 yılında Bayern Münih'ten transfer olduğu Real Madrid'te 8. senesine giren Kroos, 2023'e kadar Real Madrid'in sözleşmeli oyuncusu.

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