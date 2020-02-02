Top bahane para şahane

ABD Miami’de bu gece TSİ 02.30’da oynanacak şampiyonluk maçında Kansas City Chiefs ile San Francisco 49 ers takımları karşı karşıya gelecek.San Francisco daha önce 5 kez şampiyon olmuştu. Kansas City ise en son 50 yıl önce kupayı kaldırmıştı. O nedenle maç, son yılların en heyecan uyandıran karşılaşması olacak. Ülkede her yıl maç dönemi esen festival havası başladı.

Başlamadan rekor kırdı

● Bilet ve forma satışları, gıda, konaklama gibi harcamalar 17.2 milyar doları bulacak.

● 194 milyon kişinin izlemesi beklenen maç, henüz oynanmadan rekor kırdı. Ortalama 8 bin dolar olan bilet fiyatları, spor tarihinde bir maçta ödenen en yüksek rakam oldu.

● Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak 4 saatlik maçta en ucuz biletler 5 bin dolardan başlıyor.

● En pahalı biletler ise 35 bin dolara kadar çıkıyor. 35 bin dolarlık ‘premium’ koltukta, sınırsız yeme, içme, masaj, efsanevi futbolcularla fotoğraf çektirme, kupanın verileceği alana girme imkanları sunuluyor.

● Bu yılki maçı yayınlayacak FOX TV, devre arası için 30 saniyelik reklamdan 6.8 milyon dolar alacak. Tüm reklamlar iki ay öncesinden satılmıştı. Devre arasında ortalama 80-90 reklam yayınlanıyor.

520 dolar

Stada yakın bölgelerde yüzde 300 artan otel fiyatlarında gecelik konaklama 520 dolardan başlıyor.

6.8 milyar dolar

26 kişinin milyon oynadığı bahis miktarı.

118 bin dolar

Kazanan takım oyuncularının alacağı prim. Kaybeden oyuncular da 59 bin dolar alacak.

13 milyon

Maçgünü sipariş edilen pizza sayısı. Bu pizzalar, 41 bin futbol sahasını doldurmaya yetiyor.

1.4 milyar

Maç günü beklenen tavuk kanadı.

Shakira

Devre arası sahneye çıkacak olan Shakira, konser başına 1.5 milyon dolar kazanıyor.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, turnelerinde konser başına 2.2 milyon dolar kazanıyor.